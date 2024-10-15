  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Aydın

Akaryakıt tankeri ile işçi minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, akaryakıt tankeri ile işçi minibüsü bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İşçi minibüsü devrildi. Kazada, minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

İHA
Akaryakıt tankeri ile işçi minibüsünün çarpıştı: 11 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında işçi minibüsü devrilirken, kazada 11 kişi yaralandı.

Akaryakıt tankeri ile işçi minibüsünün çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Ortaklar Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt tankeri ve işçi minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile işçi minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Akaryakıt tankeri ile işçi minibüsünün çarpıştı: 11 yaralı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaralıları teker teker devrilen minibüs içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Akaryakıt tankeri ile işçi minibüsünün çarpıştı: 11 yaralı

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA