Akaryakıt tankeri ile işçi minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Ortaklar Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt tankeri ve işçi minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile işçi minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.