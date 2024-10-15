Kamyonet TIR’a ok gibi saplandı

AYDIN'IN Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Söke istikametinden Ortaklar istikametine seyir halinde olan bir TIR, Argavlı Mahallesi'nde sağa dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelmekte olan 09 JV 917 plakalı bir kamyonet dönüş esnasında olan TIR'a hızla çarptı.

AFAD EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

ADETA savaş alanına dönen karayolunda TIR'ın altına giren kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri yaralı şahsı sıkıştığı araçtan kurtardı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken Söke-Ortaklar karayolu kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.