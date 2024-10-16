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FETÖ firarisi eski albay Aydın’da yakayı ele verdi

KAZIM YÖRÜKCE
FETÖ firarisi eski albay Aydın’da yakayı ele verdi
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde FETÖ firarisi eski bir albayın saklandığı bilgisine ulaşan Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, günler süren fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, eski Albay A.T.'yi (58) evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.T. hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin ardından bugün Kuşadası Adliyesi'ne çıkarılan A.T., tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.
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