Aydın’daki gasp olayında 5 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın zorla araca bindirilerek senet imzalatıldığı ihbarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından olayla ilgili tespit edilen beş şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., K.D., R.D., E.D. ve F.D. isimli şüpheliler mahkeme tarafından tutuklandı.

"ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI"

Tutuklanan şüphelilerin adliyeden araca bindirilmesi esnasında arbede yaşandı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığının görüldüğü adliye kapısı önünde yaşanan arbedeyi polis ekipleri yatıştırmakta zorlandı. Tutuklu beş şüpheli cezaevine sevk edilirken, yakınları da adliye önünden ayrıldı