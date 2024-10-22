42 yıllık hayal gerçek oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Şenol ve Nafize Yılmaz çifti, 42 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamadıkları düğün törenini nihayet gerçekleştirdi. Koçarlı ilçesinin Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan dayısının kızı Nafize Yılmaz'ı (59) 1982 yılında kaçıran Şenol Yılmaz (61), ailesinin ekonomik durumu nedeniyle resmi nikah kıyılmasına rağmen düğün yapamamıştı. Yıllardır içinde ukde kalan düğün hayalini 42 yıl sonra gerçekleştirdiğini dile getiren Şenol Yılmaz, evlilik hikayesini anlatırken o dönemde Türkiye'de çok popüler olan Dallas dizisinin de kaçışlarına vesile olduğunu esprili bir dille dile getirdi.

Şenol Yılmaz, eşine verdiği düğün sözünü yıllar sonra da olsa gerçekleştirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.. 3 çocuk ve 1 torunları olan çift, düğünlerinde karşılıklı zeybek oynadı.

3 ÇOCUK 1 TORUNLARI VAR

Nafize Yılmaz'ı kaçırırken yaşadıkları anları hatırlatan Yılmaz, kayınvalidesi tarafından fark edilince korkup gitmek istediğini, eşinin kendisini alıp evden uzaklaştıklarını söyledi. Kaporta ustası olarak çalışan Şenol Yılmaz ve ev hanımı Nafize Yılmaz, üç çocuk, iki gelin ve bir torun sahibi. Yılmaz çifti, ailelerinin teşvikiyle yıllardır gerçekleştiremedikleri düğünü yapmaya karar verdiler. İncirliova'nın Sınırteke Mahallesi'nde bahçede yapılan düğüne aile üyeleri, çiftin arkadaşları ve komşuları katıldı. Yılmaz çifti, düğünde dans edip zeybek oynayarak hayalini kurdukları düğünü kutladı.