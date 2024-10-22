Aydın’da sahte zeytinyağı operasyonu: 6 buçuk ton ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sahte zeytinyağı ticaretine yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı.

Efeler ilçesinde 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin TL olan 6 bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere 780 bin TL TL tutarında ceza uygulanırken, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.