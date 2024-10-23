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Aydın'da alkollü sürücü polise öyle bir şey teklif etti ki, bu kadarı da olmaz dedirtti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akılalmaz bir olay gerçekleşti. Park halindeki bir otomobile çarpan sürücüyü polis ekipleri, ihbar üzerine durdurdu. Polis ekipleri, alkol testini reddeden sürücünün ehliyetini isteyince, sürücü polislere "ehliyetimi buldum buyurun" diyerek hediye çeki vermeyi teklif etti. Olayın üzerine polis ekipleri sürücüyü gözaltına alındı.

İHA
Aydın’da alkollü sürücü polise öyle bir şey teklif etti ki, bu kadarı da olmaz dedirtti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpan sürücüyü polis ekipleri, ihbar üzerine durdurdu. Alkol testini reddeden sürücü ehliyetini isteyen polislere ise hediye çeki vermeyi teklif etti. Sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Aydın’da alkollü sürücü polise öyle bir şey teklif etti ki, bu kadarı da olmaz dedirtti!

Olay, Türkmen Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö.S. yönetimindeki 09 SR 033 plakalı otomobili ile cadde girişinde park halindeki bir otomobile çarpan sürücü olay yerinden firar etti. Kaçmaya çalışan sürücüyü devriye gezen asayiş ekipleri İstiklal Caddesi üzerinde durdurdu.

Aydın’da alkollü sürücü polise öyle bir şey teklif etti ki, bu kadarı da olmaz dedirtti!

"EHLİYETİMİ BULDUM BUYURUN"

Olay yerine çağrılan trafik ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü defalarca alkol testini reddetti. Otomobili yanında oturan kadının kullandığını iddia eden sürücü ehliyetini vermeyi de reddetti. Mustafa Ö.S.'den defalarca ehliyetini isteyen polis ekipleri zor anlar yaşadı. Ehliyetinin otomobilde olduğunu söyleyen sürücü "ehliyetimi buldum buyurun" diyerek elindeki hediye çeklerini vermeyi teklif etti. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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