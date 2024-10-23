Aydın’da alkollü sürücü polise öyle bir şey teklif etti ki, bu kadarı da olmaz dedirtti!

"EHLİYETİMİ BULDUM BUYURUN"

Olay yerine çağrılan trafik ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü defalarca alkol testini reddetti. Otomobili yanında oturan kadının kullandığını iddia eden sürücü ehliyetini vermeyi de reddetti. Mustafa Ö.S.'den defalarca ehliyetini isteyen polis ekipleri zor anlar yaşadı. Ehliyetinin otomobilde olduğunu söyleyen sürücü "ehliyetimi buldum buyurun" diyerek elindeki hediye çeklerini vermeyi teklif etti. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.