Aydın’da kış hazırlıkları: Odunlar at, eşek ve katırlarla taşınıyor

"DAĞ KÖYLERİNDE KATIRLAR EKMEK KAPISI OLDU"



Aydın'ın dağ köylerinde yaşayıp çalışmak isteyen herkese ekmek olduğunu belirten Muhammet Zeybek, "Çeşitli nedenlerden dolayı okuyamadık ve sanayiye gidip bir mesleğimiz de olmadı. Köyde kalınca ekmeğimi kazanmak için bir çift katır alıp taşıma işlerinde kullanmaya başladım. Bu işi meslek olarak yapınca çevredeki vatandaşlar işime 'Naimoğlu Nakliyat' ismi verdiler. Şimdi katılarımla yılın her mevsimi taşıma işi yapıyorum. Hem vatandaşın işini görüyoruz hem de Allah bereket versin oldukça iyi kazanç sağlıyoruz. Yalnız başıma işleri yetiştirmekte zorluk yaşıyorum" diye konuştu.