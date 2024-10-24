Aydın’da kış hazırlıkları: Odunlar at, eşek ve katırlarla taşınıyor

Türkiye'nin en ılıman illeri arasında yer alan Aydın'da havaların soğumaya başlaması ile köylülerin yakacak telaşı başladı. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar tarla ve bahçelerinde budadıkları ağaçlardan elde ettikleri odunları at, eşek ve katırlarla taşıyarak yakacak temin etmeye başladı.
Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte Aydın'ın Köşk ilçesinde katırları ile nakliyatçılık yaparak ekmeğini kazanan vatandaşlardan Muhammet Zeybek, odun taşıma işlemlerine başladıklarını belirterek işlerin oldukça yoğun olduğunu söyledi. Artık herkesin kendisine ait yük hayvanı olmadığı için katırlarla yük taşıma işleminin köylerde bir iş kapısı haline geldiğini belirten Zeybek, "Havalar soğumaya başladı, işlerimiz açıldı.
Şu anda odun taşıtmak isteyenlere 5 hafta sonraya randevu veriyorum. Gündeliği 2 bin 500 TL'ye çalışıyoruz. Odun bizden olursa bir yük odun karşılığı katır seferine 1250 TL yazıyoruz. Allah'a şükür işler gayet iyi" diyerek Aydın'ın dağ köylerinde ısınmanın halen eski sistemle devam ettiğini söyledi.
"DAĞ KÖYLERİNDE KATIRLAR EKMEK KAPISI OLDU"
Aydın'ın dağ köylerinde yaşayıp çalışmak isteyen herkese ekmek olduğunu belirten Muhammet Zeybek, "Çeşitli nedenlerden dolayı okuyamadık ve sanayiye gidip bir mesleğimiz de olmadı. Köyde kalınca ekmeğimi kazanmak için bir çift katır alıp taşıma işlerinde kullanmaya başladım. Bu işi meslek olarak yapınca çevredeki vatandaşlar işime 'Naimoğlu Nakliyat' ismi verdiler. Şimdi katılarımla yılın her mevsimi taşıma işi yapıyorum. Hem vatandaşın işini görüyoruz hem de Allah bereket versin oldukça iyi kazanç sağlıyoruz. Yalnız başıma işleri yetiştirmekte zorluk yaşıyorum" diye konuştu.