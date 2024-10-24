Uzman uyardı bal alırken dikkat! Sahte ve gerçek bal nasıl ayırt edilir?

Sahte bal ile gerçek bal arasındaki farkları anlamak için tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı ipuçlarını da sıralayan Devecioğlu öncelikli olarak etiket kontrolüne dikkat çekti. Bal alırken etiket bilgilerini dikkatlice okumak gerektiğini kaydeden Devecioğlu, "Balın kaynağı ve üretim yeri hakkında bilgi veren etiketler tercih edilmelidir. Gerçek bal, genellikle yoğun bir kıvama sahiptir ve şişeden döküldüğünde akışkanlığı yavaş olur. Sahte bal ise genellikle daha ince ve sıvı bir kıvama sahiptir. Gerçek bal, zengin bir tat profiline ve hoş bir aromaya sahiptir. Eğer balın tadı yapay ya da aşırı tatlıysa, bu sahte olabileceği anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.



Tüketicilerin sahte ve gerçek balı ayırt edebilmek için kendilerinin yapabilecekleri ufak testler olduğunu belirten Devecioğlu, "Bir miktar balı su dolu bir bardağa koyduğunuzda, gerçek bal suyun dibine çökerken, sahte bal hemen dağılacaktır. Bu basit test, balın saflığını anlamada yardımcı olabilir. Ayrıca bir pamuk parçasını balın içine batırarak ateşe tutun. Eğer bal yanmıyorsa, bu sahte bal olabilir çünkü sahte ballar genellikle su ve kimyasallardan oluşur" diye konuştu.



TÜKETİCİLERE ÖNERİLERDE BULUNDU

Aydınlı arıcı Devecioğlu tüketicilere bal alırken güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını önerirken, "Sertifikalı ve tanınmış arıcılardan almak, sahte ürün riski azaltır. Ayrıca, yerel pazarları tercih etmek, taze ve gerçek bal bulma şansını artırır" dedi.