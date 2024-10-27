Aydın’daki Bozdoğan yangınının önü kesildi

Yangın, Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti.

Havadan 3 helikopter ve 1 uçakla yapılan söndürme çalışmalarına karadan da Bozdoğan Belediyesi ekipleri kepçe, arazöz ve su tankerleri ile destek oluyor. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevlerin önü kesilirken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, Bozdoğan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "İlçemiz Alhisar Mahallemizde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Bozdoğan Belediyesi olarak Fen işleri ekiplerimiz ile yangın bölgesinde kepçe, arazöz ve su tankerlerimiz ile söndürme çalışmalarına destek veriyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve Bozdoğan'ımıza geçmiş olsun" ifadeleri yer aldı.