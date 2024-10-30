Germencik’in başkanı taşınmazları satıyor

Aydın Germencik'te 2019- 2024 yıllarında belediye başkanlığı yapan Fuat Öndeş ilçede çok sayıda gayrimenkulü haraç mezat satarken, Öndeş'ten görevi devralan Burak Zencirci de onun başlattığı satış furyasını devam ettiriyor. Bu da tepkilere sebep oluyor.

ZÜĞÜRT AĞALAR

Başkan Zencirci, Germencik Belediyesi sınırları içinde yer alan 91 taşınmazı 68 milyon 785 bin lira karşılığında satışa çıkardı. Germencikliler 'Züğürt Ağa' filminin afişini CHP'li Başkan Öndeş'e uyarlayıp "Satılık ilçe Germencik" notuyla sosyal medyadan paylaşarak başkanlarıyla dalga geçmişlerdi. Yeni Asır da Germenciklilerin bu tepkisini 5 Nisan 2022 tarihinde manşetten okuyucularına 'Başkandan satılık ilçe' başlığıyla duyurdu.

Belediyenin tarla, arsa, zeytinlik ve incir bahçelerinden oluşan 15 mahalledeki 91 taşınmazı, 68 milyon 785 bin lira karşılığında satışa çıkardı. Taşınmazlar ihale yoluyla 8 Kasım tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında satışa sunulacak. Taşınmaz satışları ağırlıklı olarak Camikebir ve Dağyeni mahallelerinde gerçekleştirilecek. İlçeyi parsel parsel satan eski başkan Fuat Öndeş ve yeni başkan Burak Zencirci Germencik halkı tarafından, 'İlçenin Züğürt Ağaları' olarak anılır hale geldi.