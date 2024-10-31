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Aydın’ın derinliklerinde uçak batığına tarihi yolculuk

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 19 metre derinlikte yer alan ve 2016'da sualtı dünyasına kazandırılan uçak batığı, dalış severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Hem macera hem de tarih dolu uçak batığı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

İHA
Aydın’ın derinliklerinde tarihi yolculuk

Aydın'ın gözde turistik ilçesi Kuşadası, 2016 yılında sualtı dünyasına kazandırılan uçak batığı ile dalış severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuşadası sahillerinde 19 metre derinlikte yer alan ve dalış meraklıları için etkileyici bir deneyim sunan bu batık, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Aydın’ın derinliklerinde tarihi yolculuk

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, Kuşadası'nın deniz altı güzelliklerini tanıtmak adına büyük bir katkı sağlayan uçak batığının, sualtı tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Yabancı ülkelerden Kuşadası'na yalnızca dalış için gelen misafirlerimiz var. Her gün uçağa dalış yapıyoruz; özellikle sualtı fotoğrafçıları için çok cazip bir nokta" dedi.

Aydın’ın derinliklerinde tarihi yolculuk

Batığın bulunduğu alan, ziyaretçilerin dalış fotoğraflarında Kuşadası'nın tanıtımını yaparak ilçenin yurt dışında da tanınmasına katkı sağlıyor. Bu özel projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Saraçoğlu, uçak batığının Kuşadası'nın sualtı turizmi açısından önemli bir marka değeri oluşturduğuna dikkat çekti.

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