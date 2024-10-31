Aydın’ın derinliklerinde uçak batığına tarihi yolculuk

Aydın'ın gözde turistik ilçesi Kuşadası, 2016 yılında sualtı dünyasına kazandırılan uçak batığı ile dalış severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuşadası sahillerinde 19 metre derinlikte yer alan ve dalış meraklıları için etkileyici bir deneyim sunan bu batık, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.