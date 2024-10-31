Eski Bakan Koç’a vefa

AYDIN'IN Köşk ilçesinde 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un ismi verilen ilce halk kütüphanesi hizmete açıldı. Köşk Atilla Koç İlçe Halk Kütüphanesi, Soğukkuyu mahallesi Bayraklı Sokak üzerinde hizmet vermeye başladı. İlçedeki çocukları ve gençlerin buluşma noktası olacak kütüphanenin açılışına Aydın Valisi Yakup Canbolat, eski Bakan Atilla Koç, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Canbolat, açılışta yaptığı konuşmada, "Kütüphaneler bizim köklerimizde, öğrendiklerimizi gelecek nesillere aktarmak üzere kullandığımız en önemli yapılardır. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin de ayrılmaz parçalarıdır" ifadelerini kullandı. Eski Bakan Atilla Koç ise açılışı yapılan kütüphaneye isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek yetkililere teşekkür etti.