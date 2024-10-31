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Haberler Aydın Kıskançlık kavgasında kan aktı

Kıskançlık kavgasında kan aktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada kız arkadaşının eski sevgilisini sırtından bıçaklayan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZIM YÖRÜKCE
Kıskançlık kavgasında kan aktı

Olay, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. kız arkadaşı S.A. ile yürüyen D.K., kız arkadaşının eski sevgilisi M.Y.O ile karşılaştı. Kıskançlık krizine giren M.Y.O. eski sevgilisiyle sözlü tartışmaya başladı. D.K.'nin araya girmesiyle sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. D.K. kavgada M.Y.O'yu sırtından iki kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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