69 yıllık emektar yeniden yollara çıktı

İNCIRLIOVA Belediyesi, kültürel mirasına sahip çıkarak nostaljik bir aracı yeniden halkın hizmetine sundu. 1955 model eski başkanlık makam aracı, tamir ve bakım sürecinin ardından Zabıta Müdürlüğü'nde yeniden kullanılmaya başlandı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, bu adımın yalnızca belediyenin kültürel değerlere olan bağlılığını değil, aynı zamanda geçmişin değerlerine olan saygıyı yansıttığını belirtti. 69 yıllık yadigârı yeniden ilçeye kazandırdıklarını söyleyen Başkan Kaya, aracı, "Belediyemizin geçmişine ve köklerine olan bağlılığının bir göstergesi" olarak tanımladı. Ayrıca, "69 yıl sonra tekrar hayata döndürdüğümüz bu araç, İncirliova halkına geçmişin değerlerini hatırlatmak ve kültürel mirasa olan ilgiyi artırmak için önemli bir adım oldu" dedi.