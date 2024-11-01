Aydın Denizli otoyolunda hırsızlık

GEÇTİĞİMİZ günlerde ulaşıma açılan Aydın Denizli Otoyolu'ndan direk ve teli çaldığı belirlenen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Otoyolun Nazilli ilçesi Hamidiye Mahallesi mevkiinde, 28 Ekim'de kimliği belirsiz kişiler tarafından 11 direk ve 30 metre fens teli çalındı. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlığın O.Ç. isimli şüpheli tarafından plakası gizlenen kamyonetle gerçekleştirildiği tespit edildi. O.Ç. yakalanırken, başka bir şahsa sattığı çalıntı malzemeler ele geçirilerek işletmeye teslim edildi.