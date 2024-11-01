Aydın’da 2 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 2 milyon 150 bin lira değerinde kaçak sigara, tütün ve sigara imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi. Efeler ilçesinde bandrolsüz tütün sarımı yapan E.A. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan adli aramada, 210 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 bin adet boş makaron, bin 500 kilogram tütün, 3 elektrikli sigara sarma makinası, 2 kompresörlü sigara sarma makinası, hava kompresörü ve 300 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor