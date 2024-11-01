Aydın’da bağ evine uyuşturucu baskını

AYDIN'IN Nazilli ilçesindeki operasyonda, bir bağ evinde 6,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayan A.B isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheli A.B'yi takibe alan ekipler, A.B'yi motosikletle ilçe merkezine gelerek Yeşilyurt Mahallesi'nde bir şahısla alışveriş yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Yapılan ilk aramada A.B'nin motorundan 150 gram kubar esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi.