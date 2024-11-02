  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da bodrum kattaki dairede yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'da bodrum kattaki dairede yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Aydın’da bodrum kattaki dairede yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki yangın, Zafer Mahallesi 127 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B.'nin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA