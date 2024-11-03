Alevlerin içinden kaçtı enfeksiyona yakalandı

Aydın'da yaşayan 31 yaşındaki Abide Gölgesiz, evinde çıkan yangında canını kurtarmak için ikinci kattaki evinin balkonundan aşağı atladı. Vücudunda çok sayıda kemiği kırılan ve yatağa mahkum kalan genç kadın, hayata hiçbir zaman küsmedi. Gölgesiz, fizik tedavi ile yeniden yürümeye başladı. Genç kadın eskisi gibi mutluluğa adım atmayı başarmışken küçük bir operasyon için yattığı hastanede kaptığı enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

YÜRÜMEYE BAŞLAMIŞTI

Nazilli ilçesinde telefon bayisi bulunan ve çevresi tarafından çok sevilen Abide Gölgesiz'in trajik sonu duyanları hüzne boğdu. Haziran 2021'de Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Mastaura Life Konutları'nda bulunan 7 katlı bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. Bir anda alevlerin arasında kalan Abide Gölgesiz, yanmaktan kurtulmak için balkondan kendini boşluğa bıraktı. 15 metre yükseklikten çim zemine düşerek ağır yaralanan Gölgesiz'in hastanede yapılan kontrolünde vücudundaki çok sayıda kemiğin kırıldığı belirlendi. Bunun üzerine ölümden dönen ve ne yazık ki yatağa mahkum kalan genç kadın, yaşamdan ümidini kesmedi. Uzun süren fizik tedavi süreci başladı ve hiç aksatmadan tedavileri yapıldı.

ÜÇ YILLIK TEDAVİ

Ardından tekrar yürüme umuduyla bir dizi ameliyat geçiren Abide Gölgesiz, 3 yıllık fizik tedavinin ardından yavaş yavaş yürümeye de başladı. Bu süre içinde de aldığı sonuçlardan memnun olan genç kadın, tedavisini devam ettirebilse tamamen ayağa kalkabilecekti.

MÜDAHALELER YETMEDİ

Mutlu bir son beklerken Gölgesiz, 15 gün önce küçük bir operasyon için hastaneye yatırıldı. Genç kadın, hastanedeki tedavi sırasında önce enfeksiyon kaptı ardından beyin kanaması geçirdi. Gölgesiz doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatı dramatik şekilde son bulan Abide'nin vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Gölgesiz'in cezanezi Nazilli Yenişehir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.