Asırlık nineye sürpriz doğum günü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ayşe Semet'e jandarma tarafından sürpriz doğum günü partisi yapıldı. Böylece Ayşe nine ilk kez doğum gününü kutladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, genç nesillerle yaşlılar arasındaki dayanışmayı artırarak daha sağlıklı ve huzurlu bir toplum yapısına katkı sağlamak amacıyla yaşlı çınarlara yönelik vefa etkinliği düzenledi.

İLK KEZ KUTLADI

Bu kapsamda, Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi'nde yaşayan ve 100 yaşına giren 6 çocuk, 14 torun sahibi Ayşe Semet'e sürpriz yapıldı. Ayşe Semet, doğum günü pastası keserek mumları üfledi. Ayşe ninenin sevincine jandarma personelleri ortak oldu.