Kuşadası’ndaki dev otel firması iflas bayrağını çekti

"Bedava tatil kazandınız" vaadiyle 50 binden fazla vatandaşı dolandıran Karaderili Grup'a ait Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 1276 yatak kapasiteli lüks otelin iflas ettiği açıklandı. Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde 5 ay önce eş zamanlı düzenlenen ve 29 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 11 kişi tutuklandı. Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda çetenin 10 milyar lira değerinde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı yapıda, tutuklular arasında yer alan ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın, "line manager" olarak adlandırıldığı ve yapının pazarlama ekiplerinin başı olduğu öğrenildi.