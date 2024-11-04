Ege’nin en önemli sulak alanlarından Bafa Gölü alarm veriyor

Çevresel sorunlar katlanarak devam etmekte, etkileri farklı şekilde çıkmakta, sonuçları yöre insanlarına ve zengin biyolojik çeşitliliğe olumsuz olarak yansımaktadır. İşletmelerin atıkları ve evsel atıklar Büyük Menderes Nehri'nin sularını kirletmekte, kirlenen sular da Bafa Gölü'nü bugünkü haline getirmektedir. Bafa Gölü'nün kıyısında yer alan yavru balık üretim tesislerinin atık suları da Sakızburnu Dalyanı vasıtasıyla göle girmektedir" dedi.

Gölün su giriş ve çıkışları tarımsal sulamalar için yılın yaklaşık 5-6 ayı toprakla kapatılması sebebiyle adeta gölün hayat damarlarının tıkandığını sözlerine ekleyen Sürücü; "Türkiye'de yılan balığı dağılımının yüzde 24 oranıyla en fazla olduğu yer olan Bafa Gölü'nde 1984-1985 yıllarında 60 ton yılan balığı avlanırken, 1990'larda 2-6 tona düşmüş ve kanalların kapatılması nedeniyle bu rakamların daha da düştüğü görülmektedir. Bafa Gölü ve Latmos Dağları, Türkiye'nin en önemli ve benzersiz özelliklerine sahip ekoturizm merkezlerinden birisi olması gerekirken, ne yazık ki çevre sorunlarıyla boğuşmaktadır. Bunun en büyük zararlarını da bölge insanı çekmekte, biyolojik çeşitlilik olumsuz etkilenmektedir.