Pedallar, organ bağışı için çevrildi

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Bisikletliler Derneği işbirliği ile bisiklet turu düzenlendi. Organ bağışının önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte aynı zamanda sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemi de vurgulandı.

Etkinlik sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile birlikte Atatürk Kent Meydanında kurulan stant alanını ziyaret ederek bilgiler aldı.

Sabah saatlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan bisikletçiler, Efeler'de şehir turu yaptı. Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik olarak, her yıl ülkemizde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi üyeleri ve Müdürlüğümüz çalışanlarının katılımı ile saat 10.00'da Atatürk Kent Meydanı'ndan başlatılarak Adnan Menderes Bulvarı güzergahında ilerleyerek Malazgirt Meydanında sonlandırılan bisikletli şehir turu düzenlenmiş ve vatandaşları bilgilendirmek ayrıca bağış yapmak isteyenlere organ bağışı formu düzenlemek üzere organ bağışı standı kurulmuştur. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız" ifadeleri yer aldı.