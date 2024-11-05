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Haberler Aydın Suç makinesi çift yakayı ele verdi

Suç makinesi çift yakayı ele verdi

KAZIM YÖRÜKCE
Suç makinesi çift yakayı ele verdi
AYDIN'IN ilçesi Yenipazar'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan evli çift yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 yıldır aranan 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, hırsızlık ve mala zarar verme dahil 21 ayrı suçtan aranan, 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü ve 41 adet suç kaydı bulunan Y.B. isimli kadın ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçu dahil 6 ayrı suçtan aranan ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü ve 15 suç kaydı bulunan eşi İ.B. isimli Yenipazar ilçesi Direcik Mahallesinde yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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