Suç makinesi çift yakayı ele verdi

AYDIN'IN ilçesi Yenipazar'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan evli çift yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 yıldır aranan 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, hırsızlık ve mala zarar verme dahil 21 ayrı suçtan aranan, 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü ve 41 adet suç kaydı bulunan Y.B. isimli kadın ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçu dahil 6 ayrı suçtan aranan ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü ve 15 suç kaydı bulunan eşi İ.B. isimli Yenipazar ilçesi Direcik Mahallesinde yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.