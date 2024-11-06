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Haberler Aydın Aydın'da aranması olan 28 suçlu yakalandı

Aydın'da aranması olan 28 suçlu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin bir ay içerisinde yürütttüğü çalışmalarda aranması olan 28 kişi yakalandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Aydın’da aranması olan 28 suçlu yakalandı

Aydın'da Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri tarafından Ekim ayı boyunca ilçede sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde suç ve suçlulara göz açtırılmadı. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 8 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet fişek, 6 farklı olayda toplam 22 gram esrar, 15 gram metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 hırsızlık şüphelisi ise suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen botlarıyla birlikte yakalandı. Çeşitli suçlardan aranmakta olan 28 kişi yakalandı, ayrıca toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de cezaevine gönderildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçede huzur ve güvenin sağlanması için yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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