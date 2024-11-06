Önce üzüldü sonra sevindi! Cemre’ye kuş sürprizi

Aydın Nazilli'de bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki Cemre Yıldırım'ın çok sevdiği üç muhabbet kuşu dumandan zehirlenerek telef oldu. Küçük kız, bu acı olay karşısında gözyaşlarına boğulurken, onun üzüntüsüne kayıtsız kalamayan itfaiyeciler, "Sana 3 kuş alacağız" diye söz verdiler.

CEMRE ÇOK MUTLU OLDU

İtfaiye ekipleri, Cemre'ye verdikleri bu sözü kısa sürede yerine getirerek ona üç muhabbet kuşu hediye edip, küçük kızın yüzünü güldürdü. Yeni kuşlarını gören Cemre, şaşkınlık ve sevinç içinde itfaiyecilere sarıldı. Cemre'nin mutluluğu, itfaiyecilerin de yüzlerinde tebessüme dönüştü.