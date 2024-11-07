Dolandırılan kadın müteahhidi rehin aldı

Olay, Didim ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki özel bir bankada meydana geldi. Almanya'da yaşayan gurbetçi Serap Özcan, 4 yıl önce reklamlarını gördüğü Kuşadası ilçesindeki bir villayı satın almak için müteahhit Necdet Özer ile 330 bin Euro karşılığında el sıkıştı. Özer, parayı peşin alırken aradan geçen yıllara rağmen villayı teslim etmedi.

Polis ekipleri müteahhit Necdet Özer'i kurtarırken, onu rehin alan Serap Özan, silahıyla polise teslim oldu. Özer ve Özcan ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü

PARA ALDIĞINI İNKAR ETTİ

Özcan, parasını geri almak isterken, müteahhit Özer para aldığını inkar etti. Almanya'dan Didim'e kendisini dolandırdığını iddia ettiği müteahhidi bulmak için gelen Serap Özcan, aradığı müteahhit Özer'i bankaya girerken görüp peşinden kendisi bankaya girdi.

Birbirlerinden şikayetçi olan gurbetçi Serap Özcan ve müteahhit Necdet Özer emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldılar.

Özcan, iş müteahhit Özer'e yaklaşarak çantasından çıkardığı silahını iş insanının sırtına dayayıp tehditlerde bulundu. Bu sırada ikili arasında yaşanan diyalogda Necdet Özer, "Ne yapıyorsun?" diye sorduğunda, silahlı kadın "Beni heyecanlandırma, tetiği çekerim" şeklinde karşılık verdi.

Necdet Özer

Özer ise soğukkanlılıkla kadını sakinleştirmeye çalışarak, "Anladım, üst kata çıkalım, gerekeni yapacağım" dedi. Özcan ve iş insanı Özer'in bankanın ikinci katına çıkmasının ardından banka çalışanları, durumu hızla Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine ulaşarak durumu kontrol altına alan ekipler, iş insanı Özer'i sağ salim kurtarırken rehineyi bırakan Serap Özcan da silahıyla birlikte teslim oldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde Özcan'ın rehin almakta kullandığı silahın mermisi olmadığı anlaşıldı.

'PARAMI ALMAK İÇİN BU YOLU SEÇTİM'

Özcan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesinde Özcan'ın, "Ben böyle biri değilim. Paramı almak için böyle bir yöntem seçtim. Çünkü en son görüşmemizde, 'bana sen böyle bir para ödemesi yapmadın' demişti. Ben de son çare olarak bu yolu denedim. Zaten silah dolu değildi" dediği öğrenildi. Yeni Asır'ın telefonla ulaştığı iş insanı Necdet Özer ise olayla ilgili açıklamada bulunmadı.