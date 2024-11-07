Ökten: Yaptığımız hizmetlerle yarışmaları mümkün değil

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç'un Aydın'a yeni adalet sarayı yapılacağını ve bunun için Efeler Mahallesi'ndeki Orman Fidanlığı arazisinin belirlendiğini açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, "Madem fidanlığa yapacaktınız, 22 yıldır neden beklediniz" diyerek eleştirisinde bulundu.

"KENTE NE KATTINIZ"

SAATÇI'NIN eleştirisine cevap veren AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın'a yeni adliye binası için yerle ilgili planlama yapıldığını, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanacak protokolle alanın devredilmesinin ardından yeni adalet sarayının inşaatın temelinin atılacağını söyledi. CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı'ya yerel yönetim anlamında yapılmayanlara bakması tavsiyesinde bulunan Ökten, "CHP İl Başkanına tavsiyem önce kendi vizyonlarına baksın. Bize şehircilik ve belediyecilik alanında kente ne kattılar onu söylesin. Bizim yaptığımız hizmetlerle yarışmaları mümkün değil. Hizmet ve eserde bizimle yarışamazlar. Bunu acı şekilde tecrübe ediyoruz. AK Parti olarak TOKİ konutları, barajlar yaptık. Daha yeni Aydın Denizli Otoyolunu hizmete açtık. Hizmet eleştirisinde bulunurken önce aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.