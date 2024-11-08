Vicdan vasiyeti

AYDIN'DA yaşayan 60 yaşındaki Lütfü Baysal, 6 ay önce vefat eden eski eşi Gülşen Duru'nun vasiyeti üzerine 26 yıl önce henüz 3 haftalıkken iki ayrı aileye evlatlık verdikleri ikiz kızlarını aramaya başladı. Yıllar boyunca evlat hasreti çeken acılı baba, sonunda kızlarından biri olan Elif'i İzmir'de buldu. Ancak, Elif'i evlatlık alan ailenin karşı çıkması üzerine kızına sarılamadan ve vicdan azabını dindiremeden geriye dönmek zorunda kaldı.

DİĞER kızı Ece'yi de bulabilmek için çabalayan acılı baba Baysal, "Çocuk yaşta evlenmiştik. Büyüklerimiz bize çocuklarımızı evlatlık vermemizi söylediler. Karım ve ben yıllarca bunun pişmanlığını yaşadık. Karım ölünceye kadar hep 'Çocuklarımızı bul' dedi. Vasiyet etti. Ben şimdi kızlarımızı bulup, bu yaşadıklarımızı anlatıp özür dileyeceğim. Affetmelerini isteyeceğim. Ölmeden önce onlara son bir kez sarılmak istiyorum" diye konuştu.

ECE'Yİ ARIYOR

KEMALPAŞA'DA evlenip mutlu bir hayat yaşayan kızı Elif ile görüşmese de bulduğuna sevinen Lütfi Baysal, şimdi de ikinci kızı Ece'ye ulaşma umuduyla bekliyor. Acılı baba, "Bu hasretin sona ermesi için sonuna kadar çabalarımı sürdüreceğim" dedi.