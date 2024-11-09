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Haberler Aydın Aydın’da park halindeki araçta yangın çıktı: Alevler aracı kül etti

Aydın’da park halindeki araçta yangın çıktı: Alevler aracı kül etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halinde bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların İhbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, araçtaki alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

İHA
Aydın’da park halindeki araçta yangın çıktı: Dizi sahnelerini aratmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halinde yanan bir ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Demir yığınına dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Aydın’da park halindeki araçta yangın çıktı: Dizi sahnelerini aratmadı

Olay, Tepecik Mahallesi Sümbül Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin evinin önünde park halinde bulunan ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydın’da park halindeki araçta yangın çıktı: Dizi sahnelerini aratmadı

Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Aydın’da park halindeki araçta yangın çıktı: Dizi sahnelerini aratmadı

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, alev topuna dönen ve zaman zaman patlamaların yaşandığı araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında araç tamamen yanarak demir yığınına döndü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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