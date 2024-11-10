Aydın Jandarmasından duygulandıran ziyaret

Aydın'da jandarma ekipleri hasatanede yatan Lösemli çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı personelince 02-08 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Lösemili çocuklar ve aileleri ziyaret edildi. Lösemi ile mücadele eden çocuklara ve ailelerine moral desteği veren jandarma ekipleri, çocukları da verdikleri hediyelerle mutlu etti.