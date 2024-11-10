Hasret’in tekerlekli sandalye hasreti nihayet sona erdi

Yasemin ve Ali Kızıltaş çiftçinin kızları Hasret Kızıltaş engelli olarak dünyaya gelen 13 yaşındaki Hasret Kızıltaş, doğduğu günden bu yana bedensel engeli nedeniyle yürüyemiyor. Bugüne kadar tekerlekle sandalyesi olmadığından Hasret'i annesi okuluna kucağında getirip götürüyor. Anne Yasemin Kızıltaş'ın kızının eğitiminden geri kalmaması için büyük fedakarlık gösteriyor. Kızını her gün okula götürmekte zorlanan anne Kızıltaş, kentte mavi kapak toplama kampanyasıyla engellilerin yüzlerini güldüren Aydın Engelliler Spor Külübü'den tekerlekli sandalye istedi. Kızıltaş ailesini evlerinde ziyaret eden Aydın Engelliler Spor Külübü Başkanı Yücel Balkım, beraberinde getirdiği manuel tekerlekli sandalyeyi doğuştan rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Hasret Kızıltaş'a hediye etti. Tekerlekli sandalyesi olmadığı için okuluna gitmenin dışında evinden çıkmakta güçlük çeken genç kız, Başkan Balkım'ın hediyesi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Genç kız, ilgisinden dolayı Balkım'a teşekkür etti. Başkan Balkım, "Engelli kardeşlerimiz için ne kadar fedakarlık yapsak azdır. Amacımız onların mutlu olmalarını sağlamak" dedi.

OKULA RAHAT GİDECEK

Kızının mutluluğuna ortak olan anne Yasemin Kızıltaş ise "Kızım uzun süredir rahatça dışarıya çıkamıyordu. Manuel tekerlekli sandalyeyi teslim aldık. Artık kızımı okuluna rahatça götürüp getirebileceğim. Kızım dışarıya çıkartıp rahatça gezdirebileceğim" diye konuştu.