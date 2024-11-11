Arkadaş katiline 18 yıl hapis cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Abidin Canbazoğlu'nun (75) katil zanlısı, 18 yıl hapis cezasına çartırıldı. 9 ay önce yaşanan olayda, yakınlarının haber alamadığı Abidin Canbazoğlu evinde kanlar içinde bulundu.

Canbazoğlu'nun ikamet ettiği sitede yapılan kamera incelemelerinde şüpheli cinayet zanlısının evine davet ettiği arkadaşı Aytaç Akar olduğu tespit edildi. Canbazoğlu'nun aracını alarak olay yerinden kaçan Akar, Efeler ilçesindeki bir dağ evinde yakalandı.

İlk ifadesinde, "Evde birlikte alkol aldık. Sonra uyuyup kalmışım. Uyandığımda Abidin kanlar içinde yatıyordu. Korktuğum için kaçtım" diyen Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Hakim karşısına çıkan Aytaç Akar, mahkemedeki ifadesinde ise aldığı alkolün etkisiyle bayıldığını, bir anlık öfkeyle olayın gerçekleştiğini belirterek, "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi. Fakat uygulanan tahrik indirimi ile Akar'ın cezası 18 yıla düşürüldü.