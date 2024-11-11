Aydın’da demir yolunda şüpheli çanta paniği! Ekipler harekete geçti

O esnada Aydın-Denizli seferini yapan trenin de güvenlik sebebiyle bölgeden geçişine izin verilmedi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri fünye yardımıyla şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Çantanın içerisinden çöp çıkarken, mahalle sakinleri ve tren yolcuları rahat bir nefes aldı. Gerekli incelemenin ardından tren seferleri ile bölgedeki yaya ve araç trafiği de normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.