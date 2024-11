Facia böyle geldi: Ölümle buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı

İlginç kaza akşam saatlerinde, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hanımına ait otomobilin sürücü koltuğuna geçen 84 yaşındaki İ.İ. isimli yaşlı şahıs, geri geri manevra yaptığı sırada herkesin şaşkın bakışları arasında hızlı bir şekilde metrelerce sokağın karşı tarafından kafeye geldi.

Önce kafenin sokağa bakan duvarına çarpan otomobil, geri geri yürümeye devam edip daha sonra kafe içindeki masalarla birlikte müşterileri önüne katıp iç duvara kadar sürükledi.

Bir anda can pazarının yaşandığı ilginç kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kazada yaşlı şahsın kullandığı araç ile masa ve duvar arasında sıkışan şahıslardan birinin tek ayağıyla seke seke olay yerinden kaçarken bile cep telefonu ile o anların görüntüsünü çekmeye kalkışması görenleri şaşırttı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Feci kazanın kafe içinde yaşanan ve film sahnelerini aratmayan anları an be an kaydedildi.

Görüntülerde, geri manevra yapan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak kafeye girmesi yar alıyor.