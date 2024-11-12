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Haberler Aydın Aydın'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA
Aydın’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Yavuzköy Mahallesi'nde akşam saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültekin Giray (47) idaresindeki motosiklet ile karşı istikametten gelen A.Ç. (27) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 sürücüsü de devrilen motosikletlerden düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Giray'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, A.Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınana A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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