Aydın’da insanlık dersi! Yolda bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı

'KAYBEDENLERİN ÜZÜLMESİNİ İSTEMEM'

Çantayı bulduğunda hiç düşünmeden Zabıta Müdürlüğü'ne getirip teslim ettiğini belirten Abdülbari Kokan, "Çanta içerisinde para olduğunu da Zabıta Müdürlüğü'nde öğrendim. Yaşlı bir teyzenin çantasıymış. Çağırıp, sahibine teslim ettiler. Tekrar bir çanta bulsan yine hemen ilgili yere getirir teslim ederim. Kaybedenlerin üzülmesini istemem" diye konuştu.