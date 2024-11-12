Yem makinesinde korkunç son

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, 20 yaşındaki genç, yem karma makinesine düşerek feci şekilde can verdi. Türkmen'in olay yerine gelen ailesi gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

MAKİNENİN İÇİNE DÜŞTÜ

AYDIN'DA feci bir iş kazası meydana geldi. Olay, Karacasu'ya bağlı kırsal Esençay Mahallesi'nde önceki gün saat 21.00 civarında gerçekleşti. Bekir Türkmen, ailesine ait çiftlikte hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan yem karma makinesine saman yerleştirme işlemi

yapıyordu. Türkmen çalıştığı sırada dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

Olayın ardından çevredekiler, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karacasu Cumhuriyet Savcılığı, Türkmen'in hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde incelemeler yaptı. Türkmen'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz genç dün ikinci namazı sonrası toprağa verildi