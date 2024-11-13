  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın 90 yaşındaki Bekir Görmez hayata gözlerini yumdu: Eşini evde bulan kadın yasa boğuldu!

90 yaşındaki Bekir Görmez hayata gözlerini yumdu: Eşini evde bulan kadın yasa boğuldu!

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda iki katlı evin giriş katında yaşayan 90 yaşındaki Bekir Görmez eşi tarafından evde ölü halde bulundu. Acılı eş yasa boğuldu. İşte haberin detayları…

İHA
90 yaşındaki Bekir Görmez hayata gözlerini yumdu: Eşini evde bulan kadın yasa boğuldu!

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin giriş katında yaşayan 90 yaşındaki Bekir Görmez isimli şahıs eşi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Görmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Görmez'in acı haberini alan eşi yasa boğulurken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA