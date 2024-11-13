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Haberler Aydın Kirli çamaşır yüzünden evlat katili oldu

Kirli çamaşır yüzünden evlat katili oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, giysilerin yıkanmadığını fark edince sinirlenen genç, ninesine saldırdı. Annesini korumaya çalışan baba H.B. ile oğul arasında boğuşma yaşandı. Baba, oğlunu tornavida ile yaraladı. 3 gün hastanede yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti. Baba gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

HABER MERKEZİ
Kirli çamaşır yüzünden evlat katili oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde giysileri yıkanmadığı için babası ile tartışan Ahmet Hüdai Burak, çıkan kavgada tornavida ile yaralandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti.

Kirli çamaşır yüzünden evlat katili oldu

Edinilen bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde Ahmet Hüdai Burak isimli genç, babası ve ninesiyle aynı evde yaşamını sürdürüyordu. Üç gün önce akşam saatlerinde eve geldiğinde giysilerinin yıkanmadığını fark eden genç, sinirlenerek ninesine saldırmaya başladı.

Kirli çamaşır yüzünden evlat katili oldu

Annesini korumak isteyen baba H.B ile oğlu arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada Ahmet Hüdai Burak, babası tarafından tornavida ile yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Burak, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan baba H.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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