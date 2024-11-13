Kirli çamaşır yüzünden evlat katili oldu

Annesini korumak isteyen baba H.B ile oğlu arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada Ahmet Hüdai Burak, babası tarafından tornavida ile yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Burak, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan baba H.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.