Yolda bulduğu para dolu çantayı teslim etti

NAZİLLİ'DE Abdülbaki Kota, belediye meydanında yürürken, içinde para ve kimlik bulunan bir çanta buldu. Çantayı hemen zabıta ekiplerine götüren Kota, örnek bir duyarlılık gösterdi. Çantasının kaybolduğunu fark eden Ayşe Tobal, yakınlarının yardımıyla zabıta bürosuna başvurdu ve burada büyük bir mutluluk yaşadı. Ayşe Tobal, Abdülbaki Kota'ya defalarca teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Bu zamanda böyle insanları görmek çok güzel. Paradan daha önemli olan kimliğim ve en önemlisi, duyarlılığı ve dürüstlüğü için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HER ŞEYE BEDEL"

ÇANTAYI bulan Abdülbaki Kota ise, "Zabıta arkadaşlar hemen teyzemizi bulup teslim ettiler. Teyzemin mutlu olduğunu görmek, her şeye bedel" ifadelerini kullandı.