Sınırları aşan anne özlemi

Bulgaristan'dan turistik amaçla geldiği Türkiye'den ülkesine geri dönmediği için kaçak durumuna düşen Aylin Beyhan Halil, Aydın'da tanıştığı ve 2 çocuğunun babası olan Alper Soyel ile evlenme hayali kurarken sınır dışı edilmenin şokunu yaşadı.

'ÖKSÜZ KALMASINLAR'

Adanur (7) ile Alper (8) annesiz kalırken Akın Soyel sınır dışı edilerek 5 yıl ülkeye giriş yasağı konan Aylin'in Türkiye'ye dönerek çocuklarına kavuşması için yardım bekliyor. Anneleri Türkiye'de olmadığı için çocuklarına kimlik çıkartamadığını belirten Soyel, "Evlilik için işlemleri yaparken Aylin'in 11 yıldan beri Bulgaristan'a giriş çıkış yapmadığı için Türkiye'de kaçak göçmen durumuna düştüğünü öğrendim. Çocuklarım annelerini istiyor. Çocuklarım öksüz yetim kalmasın" dedi. Soyel'in kızı Adanır ise annesini çok özlediğini belirtti.