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Aydın'da tüyler ürperten olay! Eve gelen polisler tavana asılı halde buldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kendisinden bir süredir haber alınamayan 52 yaşındaki Ümit Yavaş, evinin salonunda boynundan kemerle asılmış halde bulundu. Hayatını kaybeden adamın ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA
Aydın’da tüyler ürperten olay! Eve gelen polisler tavana asılı halde buldu

Aydın'dan edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde Ege Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Ümit Yavaş'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine saat 21.00 sıralarında Yavaş'ın yaşadığı apartmana giden polis ekipleri, 5'inci kattaki evin kapısını çilingire açtırdı. İçeriye giren polisler, Yavaş'ı evin salon kısmında boynundan kemerle tavana asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir halıcıda çalıştığı öğrenilen Ümit Yavaş'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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