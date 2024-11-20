Elektrikli battaniye evde yangın çıkardı

Aydın'daki yangın, Hacıfeyzullah Mahallesindeki bir evde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli battaniyeden başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ve çevredeki dairelere sıçraması önlendi. Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yetkililer, vatandaşları elektrikli cihazların kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyardı.