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Haberler Aydın İnek sağan kadının korkunç sonu! Elektrik akımına kapılarak can verdi

İnek sağan kadının korkunç sonu! Elektrik akımına kapılarak can verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan talihsiz olayda ahırda makineyle inek sağan 55 yaşındaki Fatma Koşçak (55), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

DHA
İnek sağan kadının korkunç sonu! Elektrik akımına kapılarak can verdi

Aydın'da dün saat 18.00 sıralarında kırsal Karaaltı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk annesi Fatma Koşçak, iddiaya göre, kendine ait ahırda süt sağım makinesi ile inekleri sağmaya başladı. Koşçak, süt sağım makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılıp, hareketsiz kaldı.

Durumu gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Koşçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koşçak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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