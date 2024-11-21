Aydın’ın hanımağası sırra kadem bastı

Aydın'ın Köşk ilçesi Baklaköy mahallesinde ailesi ile birlikte hayvancılıkla uğraşan 47 yaşındaki Efe Hanımağa lakaplı Gülsem Çoban, 3 gün önce 50 baş koyununu otlatmak için 'meraya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Akşam geç saat olmasına rağmen evine dönmeyen 2 çocuk annesi Çoban'ı ailesi aramak için koyunları otlattığı meraya gitti. Çoban'ın ailesinin endişeli bekleyişi sürerken arama ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İZİNE RASTLANAMADI

Çoban ailesi kaybolduğu bölgeye gittiklerinde hem Gülsüm Çoban'a, hem de koyunlarına dair herhangi bir iz bulamadılar. Gülsüm Çoban'ın kayboluşu, ailesinin yanı sıra köy halkında da büyük bir endişe yaratırken, ihbar üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmalarına başladı. Aramalar, kaybolan kadının izlerinin bulunması için yoğunlaştırılırken, çevre köyler ve ormanlık alanlar da dikkatlice arandı. Ancak mera alanı ve köy civarında Efe Hanımağa'nın izine rastlanmadı. Jandarmada, koyunlarını otlatmak için köy yakınındaki meraya giden Gülsüm Çoban ile birlikte koyunlarının da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması hayvan hırsızlığı şüphesi uyandırdı. Bölgede son zamanlarda hayvan hırsızlığının arttığı öğrenilirken, Çoban'ın hırsızlar tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.