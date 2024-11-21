Meteorolojiden Aydın ve Denizli için flaş uyarı

Aydın'da Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 10 ila 15 derece altına düşecek.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak Aydın genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Bölgede etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle, Cumartesi günü bölge genelinin aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren, yağışlı havanın doğuya doğru hareket ederek Aydın'ı terk edeceği tahmin edilirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

DENİZLİ'YE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Öteyandan Denizli'de Pazar gününden itibaren görülecek soğuk ve yağışlı hava sistemiyle birlikte sıcaklıkların 10 ila 15 derece azalacağı belirtildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bölgesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Kasım 2024 Pazar gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede 10 ila 15 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Pazartesi günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

Denizli ve bölgesindeki illerde Pazar günü gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar'da 0- -2, Denizli'de 9 – 3 ve Uşak'ta 3 - -1 derece değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz ediyor.