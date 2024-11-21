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Haberler Aydın Okulda yangın çıktı, eğitime ara verildi

Okulda yangın çıktı, eğitime ara verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Mastava İlkokulu'nun konferans salonunda yangın çıktı. Kendiliğinden söndüğü belirlenen yangın salonu tamamen yakarak kullanılamaz hale getirdi. Eğitime ara verilen okulda yangının sebebi araştırılıyor.

İHA
Okulda yangın çıktı, eğitime ara verildi

Aydın'dali olay, Bozyurt Mahallesi'ndeki Mastavra İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde okulun konferans salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah erken saatlerde okula gelen öğretmenler okulun içerisindeki yoğun dumanı fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde kontrollerde, yangının okulun konferans salonunda çıktığı ve kendiliğinden söndüğünü tespit etti.

OKUL GEÇİCİ SÜREYLE TATİL EDİLDİ

Çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken, tamamen yanan konferans salonu kullanılmaz hale geldi. Geçici süreyle tatil edilen okuldaki yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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