Aydın’daki antik kentte hummalı çalışma! 2300 yıllık geçmişe sahip

"KUTSAL YOLU ORTAYA ÇIKARIYORUZ"

Prof. Dr. Öztaner, AA muhabirine, Nysa'da cadde-sokak sistemi ve kent planlamasına yönelik araştırma yaptıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında ise kentin batı yakasındaki ana caddeyi araştırdıklarını söyledi.

Caddenin, merkezi köprüden itibaren batıya doğru devam eden başlangıç noktasını kazdıklarını aktaran Öztaner, şöyle konuştu:



"Burası ana cadde olarak çok hareketli ve canlı çünkü ibadet için Akharaka bölgesinde bulunan şifa kaynağı ve ibadet olarak kullanılan Pluto Kore Tapınağı'na gidenler buradan geçiyordu. Buradakiler veya çevre kentlerden gelenler, o dönemin hacıları tapınağa bu caddeyi kullanarak ulaşıyorlardı. Caddede 12 sondaj açtık. Yerine ve eğime göre değişen 1,5, 2 metreye ulaşan bir dolgu toprak var ve bu dolgu tabaka içerisinde çok farklı dönemleri yakalayabiliyoruz. Caddenin inşasından itibaren 2 bin yılı aşan bir tarihi düşünürseniz burada katman katman tabakaları görüyorsunuz. Burasını tıpkı Miletos-Didim arasındaki kutsal yol gibi düşünebiliriz. Biz aslında Nysa-Akharaka kutsal yolunu açığa çıkarıyoruz diyebiliriz."



